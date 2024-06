Futsal A/M, Manfredonia riparte con Davide Ceppi in panchina

Non è stata necessaria neanche la solita stretta di mano: la conferma di mister David Ceppi è sempre stata la priorità del Vitulano Drugstore Manfredonia.

Il tecnico umbro continuerà a essere la guida tecnica dei sipontini anche nella stagione 2024/25: uno dei più grandi artefici della promozione in Serie A, ora è nelle sue mani anche il progetto per la permanenza nella massima categoria .

Classe ’67, l’allenatore perugino ha vinto nella sua città lo scudetto come vice di Massimo Ronconi nella stagione 2004/05. Da lì una lunghissima serie di esperienze di rilievo: Lottomatica Roma, Reggio Calabria, Real Rieti, Fabrizio Corigliano, Sport Five Putignano, Magione, Martina Franca e Potenza. Uno straordinario triennio all’Active Network Viterbo, poi la breve parentesi al Ciampino Aniene. Da dicembre 2022 è l’allenatore del Vitulano Drugstore Manfredonia: dalle ceneri di quella difficile stagione si è lavorato duramente per costruire un sogno che oggi è realtà .

