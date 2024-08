Futsal A/F, Bitonto: al via la nuova stagione con le solite ambizioni

Il 24 agosto è ufficialmente iniziata la stagione per le bicampionesse del Bitonto C5 Femminile. Anche quest’anno, il raduno ha visto le prime ore dedicate ai test atletici, fondamentali per definire un programma di allenamento personalizzato che permetterà alle giocatrici di raggiungere la forma ideale nei momenti cruciali della stagione.

Il roster neroverde resta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, un evento raro nel panorama del futsal femminile italiano. L’unica novità è l’arrivo del portiere Mariavittoria Sesti, che affiancherà la veterana Jozi. Il gruppo della prima squadra, composto da 15 atlete, inizierà la preparazione pre-campionato il 26 agosto presso il Palapansini di Giovinazzo. Con il cantiere del Palazzetto dello Sport di Bitonto in avvio a settembre, la squadra non potrà né allenarsi né giocare in città.

La nuova stagione si prospetta impegnativa, soprattutto per i numerosi impegni con le nazionali che coinvolgeranno molte giocatrici. Il calendario internazionale è fitto, con un primo raduno della nazionale italiana previsto per il 7 settembre e le qualificazioni per i Mondiali nelle Filippine che inizieranno a ottobre in Montenegro.

Settembre sarà un mese intenso per il Bitonto C5. Il 14 settembre si terrà la tradizionale festa di inizio stagione a Piazza XXVI Maggio, con la presentazione della squadra e dello staff. Il 22 settembre sarà la volta della Supercoppa, con la sfida contro il Tiki Taka al Palaflorio di Bari, un remake della finale scudetto di pochi mesi fa. La stagione regolare inizierà il 29 settembre con un attesissimo derby contro la Femminile Molfetta.

Il presidente Intini si mostra fiducioso e pronto per le nuove sfide. “Pensavamo che il 2023 fosse irripetibile, ma stiamo vivendo un 2024 ancora più entusiasmante, con riconoscimenti dentro e fuori dal campo. Il nostro obiettivo è mantenere alta la concentrazione e continuare a regalare emozioni ai nostri tifosi,” ha dichiarato Intini.

Anche Gianluca Marzuoli, per il terzo anno consecutivo sulla panchina neroverde, si prepara con determinazione: “Siamo consapevoli che sarà difficile ripetere i successi degli ultimi anni, ma lavoreremo sodo per continuare a crescere e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.”

La stagione del Bitonto C5 Femminile è appena iniziata, ma le aspettative sono alte e la voglia di confermarsi al vertice non manca.

