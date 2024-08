Futsal A2/Elite, pivot di caratura internazionale per la New Taranto

La campagna acquisti della New Taranto calcio a 5 non si ferma. Dopo gli ingaggi di due giocatori di spessore come il portiere Mirko Lupinella e il pivot Leandro Chimanguinho, il club ionico si assicura anche le prestazioni di André Thiago Grahl, noto a tutti come Keko.

Il pivot italo-brasiliano classe 1989 ha trascorso l’ultima stagione in Polonia al ConstractLubawa giocando anche in Champions con la squadra bi-campione nazionale. La sua prima avventura in Italia risale alla stagione 2022/2023, quando accettò l’offerta della Fortitudo Pomezia. La sua carriera però è stata costellata da esperienze di livello assoluto, sia in patria che in giro per l’Europa. Esploso in Kazakistan con il Kairat, è poi rientrato in Brasile per giocare con Jaraguà, Magnus e Pato, successivamente per lui avventure in Thailandia al Chonburi e in Spagna al Real Betis. Infine, prima di passare alla Fortitudo, ha militato nelle file dello Square Dubrovnik in Croazia, lo Svarog Teplice in Repubblica Ceca, l’Halle-Gooik e lo Charleroi in Belgio.

Un profilo di altissima qualità e di caratura internazionale messo a disposizione di mister Guarino dalla dirigenza rossoblù: «Mi ha colpito subito la serietà e la bontà del progetto. Il patron Brittannico e il presidente Malizia – dichiara Keko – hanno le idee ben chiare e vogliono far crescere ulteriormente questa società: mi sono sentito lusingato e non ho avuto dubbi nell’accettare l’offerta della New Taranto».

Nonostante i suoi 35 anni, Keko è pronto a prodigarsi per la causa ionica: «Non ho mai lavorato con mister Guarino e non conosco molti giocatori del club, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono molto motivato per questo nuovo progetto. Lotteremo ogni partita per conquistare i tre punti e faremo di tutto per ottenere la promozione in Serie A. Tifosi, ci vediamo presto!».

