Fustal A/M, Manfredonia: ecco il campione d’Italia Musumeci

Il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a cercare profili adatti per affrontare la prossima stagione di Serie A 2024/25, valutando attentamente non solo le capacità tecniche, ma anche la mentalità dei nuovi acquisti. In questo contesto, arriva un colpo importante: Gaetano Musumeci.

Classe 1998, Musumeci è un pivot potente con un grande istinto per il gol, qualità fondamentali per il suo ruolo. Fratello del capitano della Nazionale Italiana, Carmelo Musumeci, Gaetano ha mosso i primi passi nel futsal nel settore giovanile della META Catania. Nel corso della sua carriera ha segnato tantissimi gol in diverse categorie del campionato nazionale, vestendo le maglie di Miti Vicinalis, Tenax Castelfidardo, Drago Acireale e Mascalucia.

Nella scorsa stagione è tornato alla META Catania, con cui ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Poco dopo la vittoria dello scudetto, Musumeci è approdato nel Gargano in prestito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author