Riparte campionato italiano Formula Challenge col 6° “Mare e Motori”

Dopo tre mesi di pausa, il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport è pronto a tornare in pista. L’ultima tappa si era svolta a giugno sul circuito di Sarno (SA), ma ora tutti gli occhi sono puntati sulla prossima sfida, prevista per il 1° settembre sul mini autodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto. Qui si disputerà il 6° Trofeo “Mare e Motori”, organizzato dall’ASD La Fenice e dalla Basilicata Motorsport.

I protagonisti del campionato torneranno a sfidarsi sui 1350 metri del tracciato, un percorso panoramico con vista sullo Jonio. La pista, che ha già ospitato la gara inaugurale del torneo lo scorso marzo, è nota per la sua combinazione di tratti tecnici e veloci, arricchita da un’importante variazione altimetrica che metterà alla prova le abilità di piloti e macchine.

Le iscrizioni per l’evento, valido anche per il 21° Campionato Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata), sono aperte fino alla mezzanotte di mercoledì 28 agosto. Potranno partecipare tutte le auto da corsa ACI Sport, dalle formule ai prototipi, dagli speciali slalom ai kart cross, fino alle vetture storiche. È prevista una tassa agevolata per le iscrizioni inviate entro lunedì 26 agosto.

Nella scorsa edizione, il pilota di Fasano Donato Argese ha trionfato alla guida di una Radical SR4 Suzuki, per poi conquistare il titolo italiano assoluto 2023. Quest’anno, Argese è attualmente secondo in classifica, dietro al leccese Nicolò Pezzuto della Casarano Rally Team, che cercherà di difendere la sua leadership al volante di un kart cross Yacar. Tra i suoi principali rivali ci sarà Lorenzo Mansueto, di Alberobello, terzo in classifica provvisoria con una vettura simile per la scuderia New Apulia Corse.

La giornata di gara inizierà domenica 1° settembre alle 9:15 con il briefing dei piloti, seguito alle 9:40 dalla prova di qualificazione e dalle tre manches della competizione. Le premiazioni sono previste intorno alle 16:30. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook di Basilicata Motorsport.

