BISCEGLIE- Avrebbe evaso l’erario e per questo a una società di Bisceglie attiva nel settore dei “lavori di meccanica generale” sono stati sequestrati 150 mila euro.

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che militari del comando provinciale della Guardia di finanzia di Barletta, appartenenti alla compagnia di Trani, hanno sottoposto a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, ingenti disponibilità finanziarie, in esecuzione di un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di oltre 150 mila euro, nei confronti di una società, esercente l’attività di lavori di meccanica generale, e del suo rappresentante legale.

In particolare, i militari, nello svolgimento di autonoma attività volta al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, hanno individuato una società operante in Bisceglie, attiva nel settore dei “lavori di meccanica generale”, che ha sottratto al fisco iva per un valore complessivo superiore a 150 mila euro.

La Procura della Repubblica di Trani ritenuti idonei gli elementi in suo possesso ha proposto ed ottenuto dal gip presso il Tribunale di Trani il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, quale “pretesa erariale”, sulle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti e depositi bancari per un ammontare complessivo di 153.647 euro.

Le preliminari attività di esecuzione del provvedimento, effettuato dai militari delle Fiamme Gialle, hanno permesso di individuare disponibilità finanziarie da sottoporre a sequestro preventivo per un valore pari alla concorrenza della somma non versata all’erario.

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza, sotto la direzione della locale Autorità Giudiziaria, mira a rafforzare l’azione di contrasto ai contesti di illegalità economicofinanziaria connotati da maggiore gravità, a tutela del sistema economico “sano”, delle leggi di libera concorrenza e degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole che vengono danneggiati da tali comportamenti fraudolenti.