Francavilla-Matera 3-0: inizio anno amaro per i biancoazzurri

Comincia nel peggiore dei modi il 2025 del Matera che rimedia un 3-0 sul campo di Francavilla in Sinni, interrompendo la rete di otto risultati utili consecutivi, cominciata con l’avvento di Torrisi in panchina. A sorridere è la squadra di Nolè che conquista tre punti importanti per la corsa salvezza grazie alla doppietta di Barone e alla rete di Visconti, arrivate tutte nel secondo tempo.

LE SCELTE – Torrisi, che ha rinunciato a Casiello e Coquin per scelta tecnica e non convocati per il match, ripropone il 4-2-3-1 con alcune novità. In porta Testagrossa rimpiazza Brahja. Mentre a centrocampo c’è Basualdo a far coppia con Zampa e Sicurella viene avanzato sulla trequarti. Il Francavilla, invece si presenta con Annan esterno e Tedesco accanto a Barone in avanti nel 3-5-2 di Nolè.

PRIMO TEMPO – Partono meglio i padroni di casa. Al 2’ ci prova Barone da buona posizione: ottima risposta di Testagrossa. Anche rossoblu al 9’ con una gran conclusione di Tedesco: ancora l’estremo difensore biancoazzurro dice di no. Un minuto dopo ci prova Barone ma Testagrossa si rifugia in corner. Il Matera esce alla distanza. E al 17’ arriva la prima chance. Dagli sviluppi del corner è Tazza che prova l’incornata: palla di poco a lato. Buon momento dei biancoazzurri che nel finale sfiorano il vantaggio, al 38’ è Bello che innesca Di Piazza che in piena area manda di poco fuori. Al 44’ è Burzio che in piena area cicca la conclusione.

SECONDO TEMPO – I biancoazzurri partono subito forte. Al 4’ è Burzio che in piena area in è freddo, mandando a lato. Al 10’ cambia il match. Tazza viene espulso, lasciando i suoi in dieci, per fallo da ultimo uomo su Barone. Eppure, è il Matera a rendersi pericoloso. Chance che arriva con il neo-entrato Spinelli che dagli sviluppi di un corner prova l’incornata: la difesa di casa spazza sulla linea. Alla mezzora, però, il Francavilla trova il vantaggio. Cross dalla sinistra per Barone che sottoporta insacca in rete. I biancoazzurri trovano la risposta al 36’ con Giordani ma Iannaccone risponde presente. Un minuto dopo, il Francavilla trova il raddoppio. Il tutto nasce da un’intuizione di Tedesco, pasticcio tra Testagrossa e un difensore con Barone che firma la doppietta personale. Nel recupero, i sinnici calano anche il tris. Altro pasticcio della difesa materana e questa volta è Visconti che non perdona.

IL TABELLINO

Francavilla-Matera 3-0

Reti: al 30’ st Barone (F), al 37’ st Barone (F), al 48’ st Visconti (F)

Francavilla (3-5-2): Iannaccone, Nicolao (dal 18’ st Esposito), Cipolla, Pellegrini, Russo, Gaye (dal 38’ st Macrì), Visconti, Gentile (dal 31’ st Coppola), Annan (dal 18’ st Bastianelli), Tedesco, Barone (dal 43’ st Palladino). A disposizione: De Carlo, Punzo, Silvestri, Caracciolo. Allenatore: Nolè.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Tazza, Baldi, Malara, Zampa, Basualdo, Burzio (dal 22’ st Cavallo), Sicurella (dal 13’ st Spinelli), Kernezo (dal 31’ st Giordani), Di Piazza. A disposizione: Brahja, Napolitano, Marigosu, Appeso, Berardocco, Carpineti. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Assistenti: Liuzza di Milano e Polichetti di Salerno.

Note: Espulso: al 10’ st Tazza (M) per fallo da ultimo uomo. Ammonito: Zampa (M). Angoli: 6-4 per il Francavilla. Recupero: 0’ pt e 5’ st.

