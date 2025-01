La Fidelis Andria vince ancora, prima sconfitta per il Fasano di Agovino

La Fidelis Andria in formato roccia inaugura con il piede giusto il proprio 2025 e supera 1-0 il Fasano, grazie alla rete di Jallow allo scadere della prima frazione di gioco. Per effetto del successo odierno, il secondo consecutivo con un il minimo scarto, i federiciani si confermano in vetta alla classifica a quota 37, in condominio con Casarano e Nocerina. In casa Fasano, seppur sia arrivata un’altra prestazione ordinata, si registra la prima sconfitta dall’arrivo di Agovino in panchina, dopo 6 turni. I biancazzurri restano a quota 20 con tre lunghezze di vantaggio dalla zona playout.

LA CRONACA

95′: FINITA!

91′ OCCASIONISSIMA FASANO: Battista all’interno dell’area di rigore lascia partire una conclusione promettente, ma deve arrendersi al prodigioso intervento di Esposito che nega l’1-1

90′: Concessi 5′ di recupero

81′: Ammonito Onraita nelle fila del Fasano

80′ FIDELIS ANDRIA: Rovesciata di Da Silva su assist dalla destra, pallone a lato

79′ : Cambio Fidelis, dentro Tedesco per Fantacci

77′ FASANO: Corvino sterza e conclude con il destro dal limite, blocca Esposito in tuffo

76′ : Cambio nel Fasano, dentro Marsico per Losavio

71′ : Dentro Ceccanti per Imputato nella Fidelis Andria

69′ : Cambio Fidelis, dentro Bonnin per Jallow. Nelle fila del Fasano entra Murgia al posto di Ganci

65′: Primo cambio per un Fasano più offensivo, entra Romano al posto di Orlando

64′ FASANO: Invenzione di Corvino per lo scatto di Losavio in posizione regolare: controllo non perfetto e conclusione respinta in corner da Esposito

51′ FIDELIS ANDRIA: Ancora Da Silva con un destro a giro dall’interno dell’area, super intervento di Lombardo

46′ FIDELIS ANDRIA: Azione personale e destro dal limite di Da Silva, tiro bloccato dal portiere

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

45+1′ FINE PRIMO TEMPO: L’Andria conduce 1-0 sul Fasano, grazie alla rete al 44′ di Jallow

46′ FASANO: Destro a giro di Corvino dal vertice sinistro dell’area di rigore, sfera alta

45′: concesso 1′ di recupero

44′ GOL FIDELIS ANDRIA: JALLOW! Cross dalla sinistra di Imputato per Jallow che controlla ed infila Lombardo sotto l’incrocio al primo vero affondo

43′ FIDELIS ANDRIA: Verna tenta la conclusione dalla distanza con un destro al volo, palla a lato

39′ FIDELIS ANDRIA: Primo tentativo per i federiciani con Fantacci che ci prova dai 25 metri, ma la sfera finisce altissima sopra la traversa

37: Ammonito De Luca della Fidelis, bloccata ripartenza di Ballatore

21′: Ammonito Penza del Fasano, dopo aver fermato una ripartenza

13′: Il primo ammonito della gara è Da Silva della Fidelis Andria, punita una sbracciata

10′: Primo calcio d’angolo per la Fidelis, fallo in attacco e nulla di fatto

6′ FASANO: Losavio si mette in proprio e calcia con in destro in diagonale da posizione defilata, palla addirittura in rimessa laterale

4′: Il Fasano batte il primo corner della partita, ma non riesce a rendersi pericoloso

1′: PARTITI

➕ PRIMO TEMPO➕

FIDELIS ANDRIA-FASANO 1-0

RETI: 44′ Jallow (A)

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Esposito; Maddaloni, De Luca, Derosa, Imputato (26’st Ceccanti) ; Verna, Risolo, Cancelli; Fantacci (34’st Tedesco) , Da Silva, Jallow (24’st Bonnin). A disposizione: Brezzo, Rizzardi, Martire, Luce, Ferrara, Babaj. All: Scaringella

FASANO (3-4-2-1): Lombardo; Urquiza, Onraita, Orlando (20’st Romano) ; Ballatore, Ganci (24’st Murgia) , Penza, Mauriello; Corvino, Battista; Losavio (31’st Marsico). A disposizione: Gattuso, Clemente, Tangorre, Lupoli, Kola, Capobianco. All: Agovino.

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo

ASSISTENTI: Kevin Turra di Milano e Edoardo Monelli di Busto Arsizio

AMMONITI: Da Silva (A), Penza (F), De Luca (A), Onraita (F)

RECUPERI: 1′ pt, 5’st

NOTE:

