Foggia, Zauri: “I tifosi saranno il nostro primo acquisto”

Vigilia di esordio nel 2025 per il Foggia. Nel match di domani, infatti, i rossoneri affronteranno l’Altamura nel primo match del nuovo anno. Una sfida resa maggiormente insidiosa dalle sirene di mercato. Il tecnico dei satanelli Luciano Zauri, però, non perde la concentrazione: “Il mercato c’è sempre stato e fa parte del gioco. Non ci preoccupiamo anche di questo aspetto, è interessante perché la squadra si può migliorare o qualcuno potrebbe chiedere di andare via, cosa che non è successa. Ci teniamo stretti i nostri giocatori, io e il direttore siamo allineati ma siamo alla finestra. In questo momento, però, non abbiamo nessun tipo di problema”.

Team Altamura: “Sappiamo di dover vincere domani contro una squadra che ha fatto bene. Non sarà facile perché le partite non sono mai semplici ma dobbiamo trovare i tre punti. Non deve essere una croce ma uno stimolo. Non mi preoccupo delle assenze degli altri ma delle mie. Affronteremo una squadra veloce davanti e con un’ottima classifica. Noi siamo forti, dobbiamo fare dei passi in avanti ma l’obiettivo è vincere”.

Indisponibili: “Oltre allo squalificato Vezzoni mancheranno Danzi, Sarr, Felicioli, Santaniello e Pazienza, i quali stanno facendo qualcosa in più ma non sono ancora disponibili”.

Obiettivo: “Il nostro obiettivo è quello di migliorare. Siamo reduci da una striscia positiva di risultati e vogliamo mantenere questa linea. Non sarà semplice, tutto è migliorabile e cercheremo di soffrire di meno. Abbiamo questo atteggiamento nel DNA e vogliamo far innamorare il pubblico. I tifosi saranno il nostro primo acquisto e non vediamo l’ora di riaverli al nostro fianco”.

Mentalità: “Abbiamo lavorato duramente, i ragazzi si sono presentati vogliosi e motivati. Sappiamo che non sarà semplice, il gruppo deve crescere ma siamo carichi e speriamo che il campo lo dimostri”.

Possibili convocati dalla Primavera: “Non abbiamo valutato questo aspetto, se non per il terzo portiere. Davanti abbiamo delle assenze ma abbiamo tanti giocatori bravi. Abbiamo delle assenze ma c’è tanta carne nel reparto offensivo”.

Continuità di formazione: “In generale, gli allenatori si basano su 13/14 giocatori. Ora si può attingere maggiormente dalla rosa e ben vengano i cambi. Spesso operiamo cinque sostituzioni, non mi piace cambiare tanto per farlo soprattutto in alcune zone del campo. Siamo aperti a qualsiasi soluzione”.

Murano ed Emmausso insieme: “Abbiamo giocatori bravi davanti e con tante caratteristiche. Il nostro potenziale offensivo è importante. Fin dal nostro arrivo abbiamo privilegiato l’equilibrio. Mi piace l’idea di vedere Murano ed Emmausso insieme”.

Murano: “Jacopo ha fatto fatica all’inizio. Tutti noi subiamo delle pressioni ma spetta a noi tirarci fuori. Jacopo è un ragazzo intelligente, si sta allenando bene. Ha avuto un piccolo problema prima della sosta ma si è reso disponibile e questo la dice lunga sul suo atteggiamento e sulla sua voglia. L’impegno non è mai mancato ma speriamo che faccia dei gol”.

Terzino sinistro: “Non abbiamo nessuna intenzione di intervenire sul mercato. Il problema oggi è numerico ma speriamo di recuperare Felicioli in un paio di settimane”.

Il pubblico: “Nessun risultato potrà fermare le lacrime della gente. Mi auguro che il pubblico torni a cantare perché ama la squadra e i tifosi scomparsi. Sarà un onore per noi, allo stadio ci sono sempre stati. Il Foggia è solo uno e speriamo di ritrovare una simbiosi speciale con loro. Stiamo cercando di estendere la nostra unione alla città per un unico obiettivo. Ci auguriamo che ci sia armonia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author