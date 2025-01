Manfredonia-Virtus Francavilla 0-0: tanto equilibrio, palo per i sipontini

Inizia con un pareggio l’avventura di Rogazzo alla guida della Virtus Francavilla. Non si va oltre lo 0-0 al Miramare contro un Manfredonia tosto e battagliero, che ha tenuto testa agli imperiali nonostante la differenza di classifica e di obiettivi. La vetta ora è a -5.

Formazioni: il Manfredonia opta per il 3-5-2, la Virtus risponde col 4-2-3-1. Più pericolosi in avvio di frazione i sipontini. Corner di Montinaro al 13’, tentativo direttamente dalla bandierina respinto da Cevers. Botta e risposta al mio 18’: bordata da fuori area di Giacobbe, tiro potente su cui ancora il portiere francavillese si distende ma è graziato dal palo. Immediata ripartenza ospite con Sosa, tiro centrale. Grande occasione imperiale al 38’: Lambiase, grande imbucata in area per Taurino, che però spara a lato quasi a tu per tu con Antonino.

Non mancano le occasioni anche nella ripresa. Al 57’ occasione Virtus: cross di Lambiase dalla trequarti, Arrighini in girata cerca l’euro gol con la sfera che termina di poco a lato. Al 58’ ospiti in dieci: scorrettezza scommessa da Sosa, rosso ed espulsione. Grande opportunità per il Manfredonia al 73’: colpo di testa di Bubas e prodezza di Cevers che devia la sfera in angolo. 86’: ci prova Bolognese, fuori di poco. E all’89’ ultima grande occasione ancora per i ragazzi di Cinque. Calemme imbecca Venanzio, tentativo di testa che però non gonfia la rete. Finisce così.

