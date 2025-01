Picerno, Tomei: “Trapani squadra forte e strutturata”

Nel Monday night di Serie C, il Picerno sfiderà il Trapani di Ezio Capuano. Queste le dichiarazioni di Francesco Tomei, tecnico dei lucani, alla vigilia del match: “Sarà una partita dura, il Trapani è una delle squadre più attrezzate per lottare per il vertice. Sarà un bell’impegno e mi auguro che sia l’occasione giusta per tornare a vincere e riprendere un cammino importante. Speriamo che sia il match giusto per riuscire ad essere più contenti. Il Trapani è una squadra di categoria e dovremo essere molto attenti su tutti i dettagli. Ad Avellino abbiamo perso per un calcio piazzato e dobbiamo migliorare questi aspetti”.

Insidie del Trapani: “Temo la qualità dei giocatori del Trapani, soprattutto davanti. Lescano ha già segnato diversi gol e Kanoute può sempre fare male”.

Spogliatoio: “Lo spogliatoio è sereno perché le prestazioni ci sono. Stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto meritato ma fa parte del calcio. Tornare alla vittoria farebbe piacere per i ragazzi, lavorano duramente e meritano i tre punti. Sfideremo una squadra forte e reduce da un buon periodo. Dovremo fare il massimo per ambire ad un risultato positivo”.

La squadre di Capuano: “Capuano conosce bene la categoria e le sue squadre sono sempre impegnative da affrontare. Il Trapani ha giocatori importanti ma cercheremo di fare la nostra prestazione”.

Mercato e nuovi acquisti: “I nuovi arrivati stanno bene e sono allenati. Abbiamo parlato di diverse cose, il mercato è lungo e vedremo come approfittarne per mettere apposto alcuni settori. Siamo sereni, ho visto bene i ragazzi e abbiamo lavorato come sempre”.

