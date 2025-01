Team Altamura, Di Donato: “Foggia squadra forte, gara difficile da decifrare”

Alla vigilia della ventunesima giornata del girone C di Lega Pro contro il Foggia, l’allenatore della Team Altamura, Daniele Di Donato, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito, le sue parole

Sulla ripresa delle partite: “Riprendiamo, senza dimenticarci qual è il nostro obiettivo, non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo quando i risultati positivi, come non dobbiamo farci prendere dalla negatività quando le cose vanno male. L’obiettivo è difficile da raggiungere, ma se restiamo uniti, tutti insieme ce la possiamo fare”.

Sul mercato: “Ho già parlato col direttore, sarà difficile, ma la società sa dove intervenire, bisogna avere pazienza e fiducia, senza farsi prendere dalla frenesia in questo momento che siamo corti, con molti indisponibili. Non dobbiamo avere fretta, ma essere lucidi per permetterci di fare dei colpi che ci farebbero fare il salto di qualità”.

Sugli infortunati: “Sono tanti, invece di recuperarli, li stiamo perdendo. Bumbu si è allenato solo oggi, domani sarà in panchina. Sono sicuro che chi scenderà in campo a Foggia farà di tutto per ottenere un risultato positivo contro una signora squadra, che ha speso tanto e deve fare un altro tipo di campionato. Sono quei match belli da giocare, nulla è scontato”.

Sul Foggia: “E’ composto da buonissimi giocatori, noi dovremo fare una partita gagliarda, intensa e con meno errori possibili. Sarà una gara più mentale che fisica. Le prime gare dell’anno sono sempre un’incognita, difficile da decifrare, speriamo di portare a casa un risultato positivo”.

Sui tifosi: “E’ un peccato non averli a nostro supporto, cercheremo di dare a loro una grande soddisfazione”.

