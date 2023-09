Francavilla Fontana, via Roma scenario della nuova edizione “Le strade dei libri”

Dopo aver immaginato nuovi spazi culturali nelle passate edizioni, quest’anno “Le Strade dei Libri” si sposta su via Roma e sceglie il paesaggio come tema centrale del festival. Dal 2 all’8 ottobre torna a Francavilla Fontana “Le Strade dei Libri”, festival di letteratura per l’infanzia a cura de Le Radici e Le Ali con il patrocinio del Comune di Francavilla e il sostegno del Laboratorio Analisi Piro & Spina. Giunta alla quinta edizione, la rassegna continua a crescere insieme alle organizzazioni che la animano, alla comunità cittadina, alle istituzioni e ai partner che la supportano. Due le novità principali di quest’anno. Da un lato la scelta del paesaggio come tema centrale, da un altro lo spostamento del festival da Castello Imperiali a via Roma. “Le Strade dei Libri cresce edizione dopo edizione grazie al supporto di un’intera comunità” racconta Margherita Cinefra (Le Radici e Le Ali). “È un progetto educativo che si fa cultura, perché partendo dai libri e dagli albi illustrati cerca di interrogare anche gli adulti su alcuni temi centrali per il nostro vivere insieme in una città come Francavilla. Quest’anno abbiamo scelto il paesaggio, che non è solo natura ma relazione attiva e dinamica tra umani e ambiente. Così abbiamo deciso di interrogarci sul nuovo paesaggio urbano che emerge dalla pedonalizzazione di via Roma. Una strada chiusa al traffico può essere aperta a tante possibilità”.

Dello stesso avviso il sindaco di Francavilla, Antonello Denuzzo: “Quest’anno Le Strade dei Libri si terrà a ottobre. Puntiamo alla partecipazione di ragazze e ragazze che potranno scoprire il piacere della lettura, avvicinarsi a un genere letterario o addirittura conversare con il loro autore preferito. Intorno a loro un sottofondo di voci, quelle che animano ormai via Roma tutti i giorni, di nostri concittadini e di tanti visitatori. Nel centro di Francavilla Fontana con questi appuntamenti la bella stagione si è allungata come da anni ci prefiggiamo”.

Scendendo nel dettaglio del fitto programma, “Le Strade dei Libri” si presenterà lunedì 2 ottobre con un aperitivo informale su via Roma, alla presenza di istituzioni e sponsor. Come ogni anno il festival prenderà poi le mosse dagli incontri con le scuole (istituti comprensivi e superiori), con i progetti “Abitare la natura” e “Bizzarria è il nome di un giardino” per aprirsi alla città a partire da martedì 3 ottobre con un appuntamento al parco della Bizzarria (nel quartiere Peschiera) e un incontro di formazione su via Roma. Nei giorni successivi spazio a laboratori, spettacoli, incontri e letture per tutte le età.

Gli ospiti di questa edizione: Annalisa Metta, Elisa Ruotolo, Diana Ligorio, Daria Paoletta, Chiara Spinelli, Ezio Del Gottardo, Mauro Scarpa, Dante Spada, Francesco Paolo Romeo, Carmela Mascia, Federica Vitale, Fabrizio Malerba e la Scuola di Fumetto e Illustrazione Lupiae Comix Gruppo Grafite. A questi si aggiungono le collaborazioni con Armamaxa, Petrolio, Libreria Francavillese, Mondadori Bookstore e il supporto tecnico di Teocart.

