Brindisi, la vendemmia delle famiglie a Tenuta Gabelloto

Sembrava un dipinto degli anni ’50 con le voci e i colori di una tipica giornata di vendemmia di fine settembre. Le tinozze per pigiare l’uva a piedi nudi, i grappoli nei cestini in vimini, gli attrezzi dei contadini, il trattore. L’idea di creare l’atmosfera di un tempo, di trascorrere una giornata di festa all’aria aperta, è della giovane imprenditrice agricola Velia Pugliese che domenica scorsa ha organizzato nella masseria di famiglia, in contrada Gabelloto, a confine tra Brindisi e San Vito dei Normanni, “La vendemmia delle famiglie”. Nonostante le incerte condizioni meteo, in tanti hanno aderito all’iniziativa. Bambini, mamme, papà e nonni. Tutti insieme a tagliare l’uva a suon di musica, a raccogliere i frutti dell’autunno prima della pausa merenda…pane e marmellata (ovviamente fatta in casa!) per i più piccoli e caffè (con la moka!) per i più grandi. Sono iniziative che rievocano tante tradizioni ed un passato che non meritano di essere dimenticati, sono momenti in cui le generazioni si incontrano, si confrontano e si fondono. Sono giornate in cui il tempo rallenta e ritorna più umano. Ben vengano iniziative come questa, soprattutto se promosse da giovani imprenditori che hanno deciso di prendere le distanze da una globalizzazione che ci vorrebbe tutti uguali e, forse, senza emozioni. Complimenti a Velia e a chi, con sua presenza fisica, ha dimostrato che vale la pena spendersi e credere che un futuro migliore sia ancora possibile!

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp