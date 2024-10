Francavilla Fontana, vandali sul tetto: fuoco e paura in vico Delli Santi

FRANCAVILLA FONTANA – Sarebbero stati dei vandali arrivati dai tetti del centro storico ad incendiare il telo a copertura di un lastrico solare di un’abitazione di Vico Delli Santi, a Francavilla Fontana. A lanciare l’allarme, nel pomeriggio di venerdì, i residenti del quartiere e la stessa padrona di casa. Per fortuna, l’anziana non ha riportato ferite, ma solo un po’ di spavento. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco del locale distaccamento. Pare che ultimamente siano stati denunciati altri episodi simili, nella stessa zona. Insomma, indagini in corso.

