Brindisi, rapisce bambino in strada: rintracciato e arrestato

Momenti di forte tensione nella serata di venerdì 11 ottobre a Brindisi nei pressi di Via Provinciale San Vito dove un trentenne di origine africana, dopo aver minacciato una ventenne del posto che passeggiava con il fratello ha portato via il piccolo allontanandosi velocemente. Fortuna ha voluto che le grida della ragazza sono state udite da alcuni agenti della Polizia presenti in zona che hanno inseguito e bloccato l’uomo riportando il piccolo dalla sua famiglia. Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati, è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di sequestro di persona.

