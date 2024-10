Taranto, incendio a Bellavista: nube nera, a fuoco capannone

TARANTO – Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina poco prima delle sette, all’interno di un capannone industriale in zona Bellavista a Taranto. Il fuoco ha creato una enorme nuvola nera che si è subito sollevata e notata da numerosi cittadini. I Vigili del Fuoco sono stati subito allertati e si sono recati sul posto con numerosi uomini e mezzi, per domare le fiamme, la struttura interessata dal rogo si trova nella zona industriale del capoluogo ionico, a poca distanza dalla strada statale 106. Le operazioni di spegnimento non risultano semplici, il fumo denso e nero che ha raggiunto il centro abitato della città, potrebbe essere stato provocato da materiale gommoso.

