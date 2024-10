Brindisi, condanne per 75 anni ai vecchi boss della Scu

BRINDISI – Ventidue anni di reclusione per Giovanni Donatiello e 20 per Francesco Campana: sono le due condanne più pesanti, perché inflitte ai due boss storici della Sacra corona unita, al termine del processo chiamato “Old generation perché vedeva alla sbarra alcuni personaggi della vecchia guardia.

Old Generation, le condanne

Complessivamente 75 gli anni di reclusione comminati dal Tribunale di Brindisi (presidente Valerio Fracassi, a latere Adriano Zullo e Anna Guidone).

Diocotto anni di reclusione per Angelo Pagliara; sei anni e otto mesi per Lucia Monteforte, compagna di Campana; tre anni a testa per i figli della donna, i fratelli Marco e Simone Sperti; un anno e sei mesi per Enrico Colucci.

L’organizzazione di stampo mafioso era accusata di estorsione ai danni di imprenditori agricoli e nella gestione dei parcheggi dell’ospedale Perrino.

