Francavilla Fontana, un restyling per l’impianto sportivo di via Vittorio Veneto

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha annunciato il restyling dell’impianto sportivo del plesso di via Vittorio Veneto del Terzo Istituto Comprensivo. “Questa struttura – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – ha colmato un vuoto nella dotazione di spazi dedicati all’atletica. In questi anni centinaia di giovani francavillesi e non solo hanno potuto allenarsi e proseguire nella tradizione cittadina che ha dato vita a quella generazione di fenomeni riassumibile in particolare nei nomi di Giacomo Leone, Mimmo Caliandro, Antonio Andriani e Ottavio Andriani. Oggi investiamo ulteriori 100 mila euro per migliorare la pista e i servizi annessi. Lo sport non è solo gesto agonistico, ma un’occasione di socialità e di crescita individuale e di gruppo”. Il progetto approvato dalla giunta comunale prevede in particolare la creazione di un nuovo vano deposito adiacente alla palestra, la messa in sicurezza delle travi e dei pilastri del porticato, la realizzazione di un nuovo manto sintetico sulla pista, nuove pedane di battuta rimovibili per il salto in lungo e l’installazione di recinzioni metalliche, provviste di cancelli, per la delimitazione di zone deposito.

