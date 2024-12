Brindisi, Nicola Citro atteso in giornata: accordo chiuso

Anche gli ultimi nodi sono stati sciolti. Salvo colpi di scena, Nicola Citro diventerà in giornata un nuovo calciatore del Brindisi. L’attaccante ex Bari e Trapani ha fortemente voluto il trasferimento alla corte di Nicola Ragno e in mattinata ha salutato ufficialmente Matera partendo per Brindisi con i suoi agenti. Si tratta di un colpo importante per il Brindisi che ha vinto una agguerrita concorrenza. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.

