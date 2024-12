Team Altamura, Grammatica ottimista tra Coppa Italia e mercato

Non è coinciso con una vittoria il ritorno a casa, al “D’Angelo”, ma questo non spegne l’entusiasmo di un’Altamura chiamata ad altri due impegni interni, a partire dal quarto di finale di Coppa Italia di Lega Pro contro il Rimini, in programma mercoledì 18 dicembre. Altra serata a suo modo storica al “D’Angelo”, il direttore sportivo Andrea Grammatica guarda avanti con grande ottimismo, le sue parole nel servizio.

