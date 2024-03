Francavilla Fontana, scontro tra due auto: grave un 23enne

FRANCAVILLA FONTANA – È in gravi condizioni il 23enne alla guida della Ford Fiesta che questa mattina intorno alle 6.30, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un una Golf. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale 28, che collega Francavilla Fontana e Ostuni. Sul posto, insieme ai carabinieri, anche i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane ferito dall’abitacolo: il ragazzo, soccorso sul posto dai paramedici del 118, è stato poi condotto in ospedale, al Perrino di Brindisi, in codice rosso.

