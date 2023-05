FRANCAVILLA FONTANA – Già identificati dopo i tafferugli esplosi alla fine del match tra Francavilla e Giugliano di febbraio, arrivano ora 15 Daspo a carico di altrettanti tifosi della Virtus. Per loro, niente stadio per almeno un anno e occhio a non “sgarrare”: l’inosservanza dei provvedimenti prevede l’arresto in flagranza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp