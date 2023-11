Francavilla Fontana, la maratona francavillese con Redi e Palumbo torna a livelli eccellenti

L’atletica francavillese torna ad essere protagonista. Il francavillese Andrea Palumbo, dal 2022 tesserato per la “Categoria promesse” con l’ASD Sicilia Running (fino al 2021 con l’Atletica Cisternino), figura nell’elenco dei convocati per gli Europei di cross di Bruxelles in programma domenica 10 dicembre. La squadra azzurra sarà formata da 42 atleti, di cui 21 uomini e 21 donne, con sette team al completo, tra cui la staffetta mista che ha trionfato nella scorsa edizione in casa a Venaria Reale. Tra i convocati i nomi principali sono quelli di Yeman Crippa e Nadia Battocletti.

“Il direttivo e tutti i soci dell’ASD Team Francavilla” faranno il tifo per Andrea Palumbo pronto ad affrontare questa meravigliosa sfida con l’impegno che da sempre lo contraddistingue”, si legge nel post dell’associazione francavillese. Nei giorni scorsi il Team Francavilla ha espresso grande gioia per il risultato conseguito da un altro francavillese, Antonio Redi, che, nella mezza maratona di Palermo, ha conquistato, il titolo di campione italiano della categoria SM40.

Palumbo e Redi sono allenati dal coach francavillese Piero Sternativo. Raggiante il vice sindaco Domenico Attanasi: “L’atletica francavillese torna a dire la sua a livelli davvero eccellenti”.

