Brindisi: Arigliano vuole un motivatore, ora c’è un favorito per la panchina

Il Brindisi cerca soprattutto un motivatore dopo il divorzio con Ciro Danucci. La società sta continuando a tenere una serie di colloqui ma in questo momento sembrerebbe in vantaggio Luciano De Paola, ex tecnico tra le altre del Lecco. De Paola, tra le altre cose, è tra colui che ha formato maggiormente De Zerbi spingendolo a intraprendere la carriera di allenatore. Resta viva anche la pista che porta a Salvatore Ciullo, tecnico che conosce benissimo la piazza e che ha già allenato a Brindisi in passato in circostanze di classifica altrettanto difficili. In mattinata pare ci sia stato, inoltre, anche un contatto con l’ex Potenza Raffaele.

