FOGGIA – Troppo incostante il Foggia per sedersi al tavolo delle big del campionato. Il Picerno e le campane volano, mentre i rossoneri planano e in alcuni casi affondano. Peccato perché siamo in una fase del campionato in cui c’è il giusto tempo per mettere in ordine le cose, ma l’amara sconfitta casalinga con il Latina ha riportato nubi ed incertezze sullo Zaccheria. Se per il gruppo mister Cudini è una certezza, per società e tifosi la posizione del tecnico rossonero non è così ben salda. C’è disaccordo sulle scelte dell’allenatore, costretto a virare su soluzioni sempre nuove ed inedite. Sul cammino del Foggia, lunedì sera, ci sarà la Casertana degli ex Cangelosi e Curcio. Lo straordinario periodo di forma dei campani rende la gara più difficile del previsto. Cudini oltre a fare i conti con il periodo no, dovrà ancora fronteggiare il problema infermeria. È tornato in gruppo Gianmarco Antonacci, mentre Vacca e Schenetti hanno svolto lavoro differenziato. Si attende il rientro nei prossimi giorni invece di Marino e Di Noia, attesi per oggi gli esiti delle risonanze. Rizzo e Beretta continuano con le cure mediche e la loro situazione verrà valutata nelle prossime ore. I tifosi si stanno ormai rassegnando all’idea che questo potrebbe essere un anno interlocutorio. Discorso tecnico a parte c’è anche una situazione societaria che non accende l’entusiasmo. Ormai da mesi non assistiamo a una conferenza stampa della dirigenza rossonera, quantomeno per fissare obiettivi o per svelare qualche stratagemma. A breve si aprirà la finestra di calciomercato e non si sa se oltre a qualche partenza si registrerà qualche arrivo. Intanto la panchina di Cudini non sembra più così salda e contro l’ostica Casertana dovrà convincere possibilmente vincendo.

