Barletta, giovedì conferenza stampa di dirigenza e allenatore

BARLETTA – Momento chiave nella settimana del Barletta, che si riunisce attorno al tavolo dopo la sconfitta di domenica al Puttilli contro la capolista Altamura. I biancorossi, che nel prossimo weekend sono attesi dalla complicata trasferta di Casarano, sono tornati in campo per concentrarsi sul calcio giocato, mentre la dirigenza ha indetto una conferenza stampa.

Giovedì alle 17:30, presso la sala stampa del Puttilli, parleranno il patron del Barletta Mario Dimiccoli, il direttore generale Beppe Camicia e il tecnico Ciro Ginestra. Un’occasione per fare il punto della situazione in un momento cruciale della stagione, con la squadra distante 10 punti dalla vetta. Riflettori puntati sia sugli aspetti gestionali del club, sia su quelli tecnici, con il mister biancorosso confermato anche dopo il ko interno con l’Altamura e nel pieno del filotto che, fino a Natale, vedrà il Barletta impegnato contro Casarano, Martina, Fasano e Angri.

Intanto, arrivano novità in uscita: Sante Russo lascia il club dopo i successi in Eccellenza e la doppia esperienza in Serie D. Per l’esterno offensivo si prospetta un futuro ad Andria, con la Fidelis pronta a mettere le mani sul calciatore. Possibili ulteriori novità nell’arco della settimana, in attesa della posizione della dirigenza biancorossa dopo il silenzio stampa postpartita con l’Altamura.

