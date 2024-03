FRANCAVILLA FONTANA – Mentre cercava di raccogliere un nido di processionaria dal ramo di un albero, a due metri di altezza, una parte del cestello ha ceduto, rovinando in basso velocemente. Per fortuna, al netto di tanto spavento, un operaio di una ditta al lavoro in Parco Caniglia, a Francavilla Fontana, se la caverà con una contusione guaribile in qualche giorno. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi.

Infortunio sul lavoro: operaio in ospedale

L’uomo, impegnato insieme ai colleghi nella pulizia dell’area verde e, in particolare, nella disinfestazione dalla processionaria, è stato subito soccorso dai paramedici del 118 e poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

