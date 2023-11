FRANCAVILLA FONTANA – Il sospetto è che si tratti degli stessi randagi che, qualche settimana fa, avevano terrorizzato cittadini e animali di Oria: fatto sta che, nelle scorse ore, tre grossi cani neri sono stati avvistati nella periferia di Francavilla Fontana dove, secondo quanto denunciato da una famiglia del posto, hanno ammazzato un gatto, azzannato un altro felino e aggredito anche la padrona di casa che era intervenuta per salvare i mici.

Cani che uccidono gatti: la denuncia

L’episodio si è verificato la scorsa notte ed è stato denunciato alle forze dell’ordine. Si ripresenta così l’incubo del branco di molossi neri che, dal Borgo federiciano, sarebbero tornati nella Città degli Imperiali da dove si erano allontanati, forse a causa di un temporale. Le segnalazioni dei residenti, che alla fine di ottobre avevano lamentato diversi episodi di aggressione attribuiti al solito branco, avevano reso necessario l’intervento del Comune di Oria e pure della Asl. Alla fine, uno dei cani, risultato dal microchip essere di proprietà del sindaco di Francavilla Fontana perché cane di quartiere, era stato accalappiato e, ritenuto non pericoloso, rimesso in libertà.

Secondo quanto denunciato dalla famiglia, i cani avrebbero superato agilmente il muro perimetrale della villetta e, una volta all’interno della proprietà, aggredito i gatti. Per uno dei felini, mortalmente azzannato, non c’è stato nulla da fare. La padrona di casa, nel tentativo di mettere in fuga i tre animali, è stata aggredita a sua volta, riportando ferite lievi, ma anche tanta paura e rabbia. Alla fine, i cani sono stati cacciati dal marito della donna, nel frattempo intervenuto con un bastone.

