Taranto: tragico incidente sulla SS 100, 4 morti

TARANTO – È terribile il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre sulla Strada Statale 110, nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. Una Fiat Multipla e un minivan si sono scontrati all’altezza della galleria lasciando sull’asfalto un bilancio agghiacciante: 4 morti e 3 feriti gravi. Sarebbero tutti militari: 5 viaggiavano sull’auto, 2 sul transit. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’impatto. Rallentamenti e traffico in tilt con disagi in entrambi i sensi di marcia. +++ Notizia in aggiornamento +++

