Taranto: accoltellato dopo un litigio, è grave

Accoltellato durante un litigio, ora è in ospedale in condizioni critiche. È successo in un appartamento di via Duca di Genova, a Taranto, nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre. Due uomini di origine nigeriana hanno cominciato a litigare violentemente quando uno ha estratto un coltello ferendo in modo grave il connazionale. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 è trasportata al SS. Annunziata. Fermato per tentato omicidio l’uomo che ha sferrato i fendenti.

