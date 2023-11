FRANCAVILLA FONTANA – Un uomo di Francavilla Fontana è stato trovato privo di sensi all’interno della sua abitazione, in stato comatoso: aveva dei lividi sul corpo compatibili con una caduta. Il 63enne, soccorso dagli operatori del 118 intervenuti dopo una segnalazione, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove è arrivato in codice rosso. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente domestico provocato da un malore, eppure sono in corso gli accertamenti del caso disposti dalla Questura del capoluogo messapico. Sul posto, gli agenti della Polizia Scientifica chiamati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto in casa. Al momento si esclude un tentativo di rapina o un’aggressione. Il poveretto, affidato alle cure dei medici del nosocomio adriatico, non è in pericolo di vita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp