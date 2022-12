Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Non lo si vedeva in giro da un po’, Franco Solazzo, storico dirigente CGIL originario di Francavilla Fontana che, in provincia di Brindisi, ha combattuto millemila battaglie per gli altri, per i deboli, per chi aveva bisogno di supporto, fosse solo morale piuttosto che sindacale.

Non lo si vedeva in giro da po’, perché Franco, già da qualche tempo, stava poco bene. Si è spento nella notte tra sabato e domenica una persona perbene che, come ricordano gli amici dell’Edicola “era gentile e delicata. Franco Solazzo è stato un grande dirigente della CGIL e la sua esperienza è patrimonio di tutto il movimento sindacale del nostro territorio e non solo. Un comunista critico e leale, profondamente onesto e sempre pronto a stare dalla parte dei più fragili”.

Franco Solazzo mancherà a tanti. Buon viaggio.