Forum in Masseria, Ministro salute Schillaci: “Abbattere liste d’attesa con Cup unico”

MANDURIA – Il Ministro della salute Orazio Schillaci a Manduria viene sollecitato da Bruno Vespa a fare il punto sulla piaga delle lunghe liste d’attesa. “I cittadini – ha detto il ministro della Salute – hanno compreso l’importanza del monitoraggio sulle liste d’attesa. Il problema non è stato risolto, fino a due anni per effettuare un esame e’ assurdo. Ma ad oggi un vero monitoraggio a livello nazionale non c’era. C’è un cronoprogramma con le Regioni che si dovrebbe concludere nell’arco di due mesi. Questo per arrivare ad una piattaforma di monitoraggio ed un osservatorio di controllo. Si arriverà ad un CUP con numero unico. Saranno coinvolte le strutture pubbliche e quelle private convenzionate, previste premialita’ per chi riesce ad abbattere le liste d’attesa”.

Prendersi cura dell’Europa: innovazione, inclusione e ricerca. Questo il tema dell’incontro con il Ministro della salute Orazio Schillaci a Manduria durante la seconda giornata del Forum in Masseria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author