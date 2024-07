Stadio Iacovone, M5S: ‘Un fallimento annunciato’

“È l’ennesimo fallimento annunciato di un’amministrazione comunale e di un governo Meloni, nella persona del Ministro Abodi, che non sono riusciti in tempo utile a realizzare gli investimenti programmati da tempo. Dopo la delibera Cipe, avvenuta nel 2020 nel corso del Governo Conte II, dove furono stanziati, grazie all’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Mario Turco, i primi 150 milioni di euro, non è stato fatto nulla. Un’inerzia da parte degli Enti territoriali, a guida Rinaldo Melucci, e del Ministro Abodi, che rischia ora di far pagare le conseguenze ai cittadini e soprattuto ai tifosi del Taranto calcio. Sono da oltre due anni che il M5S chiede alla provincia, al comune e al Ministro dello Sport di allestire un impianto alternativo, nell’ipotesi di non utilizzabilità dello Stadio Erasmo Iacovone, come il campo sportivo di Massafra, Castellaneta o Faggiano. Purtroppo non siamo stati ascoltati. Adesso chiediamo nuovamente al Sindaco, al Presidente della provincia di Taranto, nonché allo stesso Ministro Abodi, un’immediata risposta alle esigenze della società sportiva per scongiurare di perdere il calcio a Taranto“. Così in una nota il Gruppo territoriale M5S Taranto.

