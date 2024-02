Forum delle Zes da Bari a Dubai. Emiliano: “Una notizia che ci è piombata addosso”

BARI – Dietrofont sulla location: da Bari si opta per Dubai per l’Annual International Conference Exhibition (AICE), la conferenza che chiama annualmente a raccolta le 5000 Zone Economiche Speciali (ZES) e le 2260 Zone Franche di oltre 140 Paesi del mondo.

“Doveva essere insieme al G7 l’evento internazionale di punta di quest’anno, un’occasione importantissima sotto il profilo economico, sociale, promozionale per l’Italia, per il Mezzogiorno e per la Puglia; perché proprio la città di Bari era stata designata sede per il 2024″, ha spiegato il presidente della Regione Puglia Emiliano.

Doveva essere un’opportunità per dare lustro all’Italia, e invece “ci è piombata addosso la decisione del ministro Fitto”, ha incalzato Emiliano specificando che qualcosa deve essere proprio andato storto se alla fine la decisione degli organizzatori è stata quella di spostare nuovamente la sede a Dubai. “Il Ministro Fitto si rende conto del danno incalcolabile arrecato alla collettività mandando in fumo questo evento? – ha rincarato la dose il presidente che ha poi continuato -, chi risarcirà la città, la regione e il Paese per i mancati introiti e per tutte le opportunità connesse a un evento di così grande rilievo? Quello che è accaduto è grave e doloroso”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author