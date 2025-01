Foggia, Zauri: “Monopoli bel banco di prova per noi”

Battere il Monopoli per archiviare la sconfitta contro il Team Altamura. Questa la strada indicata dal tecnico del Foggia, Luciano Zauri, alla vigilia del match contro i biancoverdi: “Le sconfitte tolgono sempre certezze. Il risultato ci ha fatto male ma forse abbiamo disputato la nostra miglior partita contro un avversario che non ci ha messi in difficoltà. Domani affronteremo una squadra che sta attraversando un percorso importante. Il Monopoli sta giocando bene e ha fatto meglio di noi, come dimostra la classifica. Siamo rammaricati, non siamo contenti per l’ultimo risultato offerto ma nel calcio c’è sempre un’altra chance”.

Il Monopoli: “Faccio fatica a trovare difetti ad una squadra così in alto in classifica. Quando si vince sempre c’è tanto entusiasmo. Il Monopoli ha una rosa molto importante, come dimostrano le sostituzioni. È una squadra compatta, che ha subìto pochi gol ed è una compagine difficile da affrontare. Sarà un bel banco di prova per noi”.

La sfida in chiave classifica: “Non possiamo guardare al nostro avversario. Dobbiamo fare più punti possibili e poi guardare al futuro. Al di là del Monopoli, dovremo guardare ogni sfida come un’opportunità per ottenere punti, non pensando alla classifica nell’immediato. La testa deve rimanere sulle spalle e dobbiamo guardare dietro e non avanti”.

Indisponibili: “Gli indisponibili sono Danzi, Pazienza, Felicioli e Santaniello. Recuperiamo Sarr, il quale non partirà dal primo minuto, e Vezzoni dalla squalifica ma abbiamo perso Ercolani e Carillo, i quali hanno partecipato a questo percorso e li ringrazio. Abbiamo reintegrato Marsupio perché abbiamo delle difficoltà numeriche nel pacchetto arretrato. Si è allenato bene ma è reduce da un periodo di inattività”.

La sconfitta con la Team Altamura: “Non mi piace trovare aspetti positivi dopo una sconfitta ma abbiamo creato delle occasioni in cui poi siamo mancati. Siamo stati poco lucidi in alcune situazioni difensive, con poca percezione del pericolo. Facciamo ammenda, una squadra come la nostra che sta cercando di risalire non può permettersi queste situazioni, anche a costo di risultare brutti. Il primo responsabile sono io”.

Mercato: “Abbiamo tanti giocatori bravi. Sono usciti due difensori centrali, ai quali è stato detto che in questo momento non si sarebbero potuti fare rinnovi. Mi aspetto un miglioramento della rosa, con innesti funzionali. Ho richieste dal punto di vista difensivo e in mezzo al campo, dove abbiamo delle difficoltà nell’immediato. Le partenze di Carillo ed Ercolani? Abbiamo comunicato ai giocatori in scadenza che in questo momento non avremmo potuto parlare di rinnovi per via della classifica e del momento. Non ho nulla contro Carillo ed Ercolani ma da quando sono arrivato sono scesi poco in campo per scelte mie o per motivi fisici. Hanno messo sul banco delle richieste e li abbiamo accontentati”.

Le soluzioni offensive: “Quando gioca Emmausso davanti dobbiamo sfruttare meglio alcune situazioni. Possiamo fare meglio ma abbiamo creato tante occasioni. Tutta la squadra deve aiutare gli attaccanti per metterli nelle condizioni migliori di segnare”.

Il gioco: “Contro l’Altamura abbiamo mostrato qualcosa di interessante, evidenziando le difficoltà dei nostri avversari ma senza segnare. Tutto è migliorabile, le caratteristiche dei singoli dettano il nostro gioco. Non siamo belli da vedere in alcune situazioni ma con le difficoltà oggettive riscontrate all’inizio abbiamo costruito una struttura che ci permetta di funzionare. Non so quando ci riusciremo ma stiamo lavorando su ciò che dovremo fare. Anche il campo non aiuta la qualità del gioco”.

Cosa manca per il salto di qualità?: “Dobbiamo essere bravi a cancellare le scorie della recente sconfitta e ripartire per dare continuità a quanto di buono fatto nel percorso”.

