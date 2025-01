Nardò, De Sanzo: “Buon punto. Gli applausi? Mi hanno emozionato”

“Siamo riusciti a pareggiare una partita impossibile. Abbiamo rimediato due espulsioni su altrettante ingenuità da parte nostra mentre stavamo mantenendo bene. Purtroppo il calcio è strano. Loro hanno pareggiato a pochissimo dalla fine, altrimenti avremmo potuto soccombere del tutto”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico Fabio De Sanzo dopo il match di questo pomeriggio.

SULLA PARTITA: “Abbiamo avuto due grandi occasioni per fare il due a zero e chiudere la partita. Però, è pur vero che il Matera ha mantenuto bene, giocando all’attacco. Il pareggio in questa maniera fa un po’ male ma alla fine dei conti credi che sia il risultato più giusto”.

SUGLI OBIETTIVI: “Una vittoria sarebbe stata tanta roba per noi. Adesso, però, dobbiamo guardare avanti. Purtroppo, in vista della prossima partita non avrò a disposizione ben cinque giocatori proprio nel momento in cui stavo trovando continuità di uomini. Purtroppo, ci troviamo a leccarci nuovamente le ferite. Pazienza, ma è un buon punto che mi prendo volentieri”.

SUL RITORNO: “Gli applausi mi hanno emozionato. Sono molto legato a Matera, l’ho dimostrato. Ci sta che durante la partita ci siano dei piccoli screzi, fa parte del gioco. Mi fa piacere, anche se per poco, aver lasciato un bel ricordo. Credo che alcuni mi hanno apprezzato come uomo e questo lo ricambio a tutto l’ambiente materano”.

