Esclusiva – Virtus Francavilla, Montervino sarà esonerato

Sono ore di ulteriori riflessioni in casa Virtus Francavilla. Stando a quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, il momento in casa biancazzurra è pesante e dopo il pareggio-beffa contro il Francavilla in Sinni è in discussione anche la posizione del direttore sportivo Francesco Montervino. L’uomo-mercato degli imperiali, contestato dai tifosi nei minuti finali della sfida odierna, è finito nell’occhio del ciclone anche a causa di qualche dichiarazione nel dopo-gara. Si va verso l’esonero, minuti cruciali: l’avventura del dirigente è arrivata al capolinea.

Ai nostri microfoni, ad esempio, il dirigente tarantino ha commentato così: “Accetto molto più le critiche dai tifosi della Curva, che sono vengono allo stadio, rispetto a quelli della tribuna che sono spesso omaggi o accrediti nostri. È giusto essere criticati, ci metto la faccia come sempre. Per quanto mi riguarda non mollo nulla, non molliamo. E insieme a me sono convinto ci sia squadra, staff tecnico. E chi non sarà con me, andrà via. Le cose si fanno con criterio, rispetto dei ruoli e professionalità”.

Così, poi, in sala stampa: “Accetto le critiche dei tifosi della curva, va rispettato il giudizio della gente. Anche quando eravamo primi c’era qualcosa da contestare, ma fa parte del mondo tifosi. Per fortuna qui son sempre pochi, quindi erano pochi a contestare. Io ci metto la faccia come sempre”.

Il disappunto dei tifosi dopo le parole del direttore sportivo, ma soprattutto le mancate mosse nel corso del mercato invernale nonostante un extra-budget messo a disposizione dal presidente Magrì (in particolare le mancate uscite hanno ingolfato gli affari in entrata) e la scelta del cambio di allenatore che non ha portato agli effetti sperati. Montervino è in discussione, sono ore di riflessione: si va verso l’esonero.

