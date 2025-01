Barletta, poker al Corato: i biancorossi ritrovano i tre punti

Un 4-1 senza appello per il Barletta che sbriga la pratica Corato senza particolari problemi. Giambuzzi e Lopez aprono i giochi, con la rete di Dispoto che illude i neroverdi. Il calcio di rigore firmato da Strambelli riporta i biancorossi a distanza di sicurezza. Lopez, nella ripresa, chiude i giochi.

In un “Puttilli” nel congelatore, la partita si accende subito con il tiro di Joof che per poco non sorprende Massari, bravo comunque ad alzare in angolo. Il Barletta, però, risponde subito: al 7’ è Turitto a non trovare lo spiraglio giusto nella selva di gambe in area di rigore, mentre due minuti più tardi è Lopez di testa su assist di Strambelli a spedire a centimetri dal bersaglio più grande. Al quarto d’ora i biancorossi sbloccano il risultato: imbucata geniale di Strambelli per Lopez che si lascia ipnotizzare da Lacirignola. L’estremo difensore avversario non può nulla sul tapin vincente di Guambuzzi. Secondo centro stagionale per l’ex Fidelis Andria. Padroni di casa in controllo e al 20’ è Turitto a sparare a salve da buona posizione. Raddoppio che si materializza dopo sessanta secondi: cross con il contagiri di Strambelli dalla sinistra, questa volta Lopez non sbaglia e di testa mette alle spalle di Lacirignola. Al 37’ il Corato accorcia le distanze con Dispoto, bravo in mischia a infilare un Massari non proprio perfetto in uscita. Il Barletta, in ogni caso, si riporta a distanza di sicurezza negli ultimi minuti della prima frazione: fendente dal limite di Turitto, tocco di mano di Colaci e calcio di rigore. Dagli undici metri Strambelli non sbaglia per il 3-1 che chiude la prima frazione.

Avvio di ripresa a giri bassi. Al 55’ Strambelli dalla distanza ci mette tanta potenza, ma non precisione. Il Barletta colleziona occasioni: prima è Montrone di testa a sporcare i guantoni di Lacirignola, poi è lo stesso numeri uno neroverde a sbarrare la strada a Lopez sull’imbeccata di Giambuzzi. Gli uomini di De Candia chiudono i giochi al 78’: Scaringella innesca Lopez, bravo a pescare l’angolino vincente per il 4-1 finale. Testa al primo atto della finale di Coppa Italia per il Barletta, in programma giovedì 16 gennaio allo “Specchia” contro il Galatina.

