Monopoli, Colombo: “Sorpasso al Benevento? Testa solo al Foggia”

Il rinvio del match tra Potenza e Benevento potrebbe consentire al Monopoli di mettere la freccia e superare in classifica i campani, almeno temporaneamente. Un calcolo da non fare secondo Alberto Colombo, tecnico dei biancoverdi, come dichiarato alla vigilia della sfida contro il Foggia: “Dobbiamo concentrarci sul nostro impegno. Affronteremo una squadra che ha ritrovato fiducia e solidità con il nuovo allenatore, al di là del recente passo falso. Il Foggia è reduce da un periodo in cui ha ottenuto ottimi risultati ed è cresciuto sotto gli aspetti dell’autostima e della solidità”.

Indisponibili: “Siamo sulla stessa linea della trasferta di Sorrento. Angileri torna dalla squalifica e si aggiunge il nuovo arrivato Contessa. Restano fuori i lungodegenti Vazquez e Calvano, ai quali si aggiunge Cascella”.

La statistiche: “Ogni partita è da giocare ed è una storia a sé. Domani il terreno di gioco inciderà notevolmente e la gara si rivelerà maschia e dura. Giocheremo su un campo pesante in cui ci sarà da battagliare. Conterà vincere i duelli fisici. Mi aspetto una gara sporca, dove il tasso di agonismo potrebbe essere elevato e sarà di fondamentale importanza sfruttare gli episodi. Il Foggia sta capitalizzando molto fuori casa, così come noi stessi. È un avversario da affrontare con grande rispetto perché ha giocatori di talento e di esperienza”.

Il cambio di tecnico del Foggia: “Rispetto all’andata, sono cambiate delle uscite. Brambilla era partito dal 4-2-3-1 ma aveva accennato un 4-3-3. Ogni allenatore ha un’interpretazione diversa di entrambe le fasi. Il Foggia è una squadra molto fisica e con giocatori offensivi che possono creare problemi nell’uno contro uno. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Cercheremo di vincere ma senza perdere equilibrio”.

Il ruolo di Contessa: “Il nostro obiettivo era avere un giocatore che potesse giocare da quinto o da braccetto in assenza di Yabre. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi ma valuteremo il percorso. Oltre al doppio ruolo, Contessa è un giocatore straordinario per gli equilibri dello spogliatoio. Sia fuori che ddentro al campo potrebbe darci una mano. Si dovrà guadagnare il suo spazio, pur avendo giocato in piazze prestigiose”.

La trasferta di Sorrento: “Ogni gara è un banco di prova. Quello di Sorrento lo abbiamo superato ponendo l’attenzione sul fatto che le grandi squadre riescono a portare a casa il risultato anche quando sono meno brillanti. Restando in alto, gli avversari mettono qualcosa in più quando ci affrontano perché ci vedono come una squadra importante. Dobbiamo metterci qualcosa in più perché le altre squadre ci potrebbero affrontare con più attenzione e voglia per ottenere un risultato prestigioso”.

Difesa a 4?: “Dobbiamo interpretare la partita in un determinato modo. Possiamo variare ma vanno analizzate anche le caratteristiche dell’avversario. Dobbiamo mantenere alcuni principi pur lasciando liberi giocatori come Bruschi e Falzerano”.

Il mercato: “L’acquisto di Sylla è dettato dalla volontà di disporre di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi in rosa. A me interessa che i giocatori siano funzionali ma ad esempio domani il Foggia potrebbe metterci in difficoltà sulle palle inattive. Se dovessi scegliere, preferirei giocatori in grado di interpretare gli spazi. Se riuscissimo ad abbinare capacità cognitive e fisicità sarei soddisfatto”.

