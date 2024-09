Foggia, vittoria e piedi per terra. Canonico Jr: “Dovremo migliorare”

La vittoria del San Nicola come riscatto per un Foggia che attendeva ormai con ansia i primi tre punti della stagione. Un 2-0 secco, alla Team Altamura, ma con più sfaccettature, dai diversi gol sprecati sull’1-0, ai tanti rischi corsi soprattutto nel primo tempo. Le indicazioni generali sono più che positive, memori della beffa all’esordio i rossoneri hanno puntualmente chiuso il match, serve però continuare a migliorare.

Nel servizio le dichiarazioni del vice presidente Emanuele Canonico, puntuale a commentare anche l’importante innesto del centrocampista Mario Gargiulo, tornato in campo lunedì sera dopo un anno di stop.

