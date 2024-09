Eccellenza, Coppa Italia: al Barletta il primo round contro il Bisceglie

Montrone e Strambelli: il Barletta va. Niente da fare per il Bisceglie che torna in carreggiata solo per una manciata di minuti nella prima frazione grazie alla rete di Scimia e deve arrendersi ai biancorossi: 2-1 il finale al “Puttilli”. Gara di ritorno in programma giovedì 19 settembre.

Barletta (3-5-2): Staropoli; De Gol, Montrone, Lobosco; Lavopa (33′ st. Lattanzio), Dibenedetto, Bernaola, Bottalico (19′ st. Mariani), Dragà; Strambelli (30 st. Turitto), Lopez. A disp. Massari, Ciurlo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Belladonna. All. De Candia

Bisceglie (4-4-2): Tarolli; Cutrignelli, Manè, Aceto, Carlucci (16′ st Perestrello); Mangialardi (16′ st. Polichetti), Scimia (16′ st. Maiorino), Stefanini, Quitadamo; Feracci (27′ st. Pesenti), Palazzo (39′ st. Lora). A disp. Della Pina, Muciaccia, Esposito, Palumbo. All. Scaringella.

Marcatori: 20′ Montrone (BT), 26′ Scimia (BI), 33′ Strambelli (BT)

Note: calci d’angolo 2-5; ammoniti: Carlucci, Aceto e Quitadamo (BI); espulsi: al 43′ st. Quitadamo (BI) per doppia ammonizione; recuperi: pt. 3′, st. 4′

Arbitro: Morleo di Brindisi

