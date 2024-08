Foggia, sparatoria via Sbano: morto il 45enne ferito

FOGGIA – È morto nel corso della notte nell’ospedale di Foggia l’uomo di 45 anni ferito da

una fucilata due sere fa nel capoluogo dauno. In ospedale l’uomo era stato sottoposto ad un delicato intervento

chirurgico. Il 45enne – stando a quanto ricostruito dagli investigatori – era in compagnia di alcuni amici quando

un uomo in sella ad una bici gli si è avvicinato e ha fatto fuoco con un fucile, colpendolo ad un braccio e in

altre parti del corpo. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla squadra mobile.

