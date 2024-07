Foggia: Lorenzo Catalano nuovo allenatore della Primavera 3

Lorenzo Catalano sarà la nuova guida tecnica della Primavera 3 del Foggia. Il tecnico barese, classe 1970, in possesso della Licenza Uefa A dal 2004, arriva in Capitanata dopo un decennio nel settore giovanile del Bari e le esperienze con Liberty Bari, Martina, Casarano, Quartieri Uniti, Martina e Figc, in cui è stato docente nei corsi di abilitazione alla professione di allenatore. Tantissimi i giocatori lanciati nel calcio professionistico, tra cui Nicola Bellomo, attualmente al Bari, Giuseppe Loiacono, ex Foggia e attualmente al Crotone e Loris Palazzo, attaccante che ha segnato tantissimo nei campionati di Seri una finale scudetto contro l’Inter nel campionato Giovanissimi e una mentalità offensiva il biglietto da visita del trainer che avrà il compito di preparare i talenti per il Foggia del futuro.

