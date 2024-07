Serie B: Bari, fatta anche per Sgarbi. Oggi la partenza per il ritiro

Lorenzo Sgarbi nuova pedina per l’attacco del Bari. L’attaccante classe 2001 arriva dal Napoli con la formula del prestito e va a rafforzare un reparto che presto potrebbe vedere anche Giacomo Manzari arrivare dal Sassuolo. Per la punta di Bolzano lo scorso anno 7 gol e 15 assist con l’Avellino nel girone C di Serie C e le attenzioni di tante società di A come l’Empoli. Nel frattempo Edward Nosa Obaretin è arrivato a Bari e ha svolto le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Roccaraso, che durerà dal 10 al 24 luglio e che vedrà i biancorossi impegnati in quattro amichevoli: la prima domenica 14 luglio contro il San Giovanni Teatino, formazione che milita nel campionato di Promozione, la seconda mercoledì 17 luglio contro Il Renato Curi Pescara, formazione di Eccellenza abruzzese, la terza contro l’Equipe Campania sabato 20 luglio, sempre a Roccaraso e mercoledì 24 luglio a Fiuggi contro il Frosinone di Vivarini e Angelozzi. Continuano nel frattempo le trattative per il portiere. Sembra essere fumato Filip Stankovic, destinato al Venezia, con i nomi di Micai, Radunovic e Leali che restano d’attualità, anche se il Genoa difficilmente si priverà del portiere. Sul fronte attacco, invece, sembra essere fatta per l’arrivo di Giacomo Manzari, classe 2000 di proprietà del Sassuolo che rientrerebbe tra le bandiere viste le sue quattro stagioni consecutive nel settore giovanile biancorosso. Il trequartista, che lo scorso anno ha vestito le maglie di Ascoli e Feralpisalò, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

