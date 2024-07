Lecce, Tete Morente si presenta: “Corvino ci ha messo poco a convincermi”

Dopo Balthazar Pierret, il Lecce ha presentato anche un altro nuovo innesto: l’esterno offensivo spagnolo classe ’96, proveniente dall’Elche, Tete Morente.

A presentarlo, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino: “Morente lo avevamo attenzionato già a gennaio, eravamo pronti ad acquistarlo ma l’Elche stava lottando per conquistare la promozione in Liga ed ha preferito anzi perderlo a zero in estate. È un esterno che può giocare su entrambe le fasce, che vanta tante presenze e tanti gol nella massima serie spagnola”.

A prendere parola, subito dopo, lo stesso Tete Morente: “Il direttore mi ha trasmesso i valori del Lecce, mi ha convinto parlandomi della città e dei tifosi. L’anno scorso ho realizzato otto gol, voglio migliorarmi quindi l’obiettivo è quello di realizzarne almeno nove. L’inizio scottante contro Atalanta e Inter non mi spaventa. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, per fame e mentalità. Anche io sono uno che non si arrende e che ama dare il massimo, sempre. La concorrenza nel reparto è una cosa positiva, io proverò a mettere sempre in difficoltà il mister. Mi considero un calciatore rapido e potente, bravo soprattutto nell’uno contro uno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author