Eccellenza, De Palma è un nuovo giocatore del Molfetta

Il Molfetta ha annunciato l’ingaggio di Carmine De Palma per la stagione 2024/25. De Palma, difensore centrale nato nel 1996 e originario di Napoli. Molto strutturato fisicamente, fa valere in particolare la sua altezza, sia in fase difensiva che in quella offensiva, andando anche a rete, in qualche occasione. Molto duttile tatticamente, può adattarsi a giocare anche come braccetto difensivo.

De Palma, destro di piede, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ischia e poi del Potenza, iniziando la sua carriera nel Neapolis tra i campionati di Promozione ed Eccellenza. Ha accumulato esperienza in Eccellenza con Zingonia, Sant’Agnello, Montemiletto e Castel San Giorgio. Nel 2018 ha avuto un’opportunità all’estero con l’Unirea Santana, club rumeno di Liga 4. Nell’ultima stagione ha militato nell’Ellera Calcio, club umbro di Eccellenza, lottando per la promozione in Serie D.

