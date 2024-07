Barletta, la Covisod conferma l’idoneità della domanda di ripescaggio

BARLETTA – La domanda di ripescaggio in Serie D è stata ritenuta idonea dalla Covisod e adesso il Barletta deve attendere soltanto le evoluzioni relative alla graduatoria. Sono 11 le società che hanno formulato richiesta di partecipazione d’ufficio alla quarta serie nazionale, ma la Lega Dilettanti si limiterà a comunicare ai club l’ammissione o meno senza ufficializzare la gerarchia.

Biancorossi che attualmente non figurerebbero tra le favorite per il ritorno in Serie D, ma molto dipenderà dalle scadenze relative all’iscrizione delle squadre aventi diritto. All’inizio della prossima settimana sono attese novità, ma fino al 19 sarà possibile presentare ricorso per le eventuali iscrizioni rigettate. Soltanto negli ultimi dieci giorni del mese, dunque, sarà possibile ottenere un esito concreto sul ripescaggio.

Nel frattempo, il Barletta si prepara agli annunci ufficiali. Primo blocco con Strambelli, Bottalico, Lopez e Turitto, a seguire Scialpi, Lavopa, Montrone, Benvenga e Giambuzzi, mentre Lobosco è in cima alla lista dei rinnovi.

Un’ossatura, quella richiesta dal tecnico Pasquale De Candia, che permetterà di arrivare con gli elementi principali al 18 luglio, data indicata per l’inizio del ritiro. Attesa per la scelta definitiva di sede e programmi, ma la stagione post-retrocessione è ormai alle porte.

