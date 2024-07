Il 15 luglio il calendario della Serie C 2024-25

Il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha comunicato durante l’Assemblea di Lega Pro che il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 sarà reso noto il prossimo 15 luglio alle ore 11 sui canali social ufficiali della competizione. Durante l’assemblea, Marani ha illustrato i risultati della stagione precedente e le prospettive per la nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto.

